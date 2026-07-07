LA COMPAGNIE CIRCLIPS
Crée en 2018. Ce sont aujourd’hui 4 spectacles dans lesquels ont retrouve un cabaret circassien, la pratique de la marionnette à gaine, et les agrès comme le mât chinois, le trapèze fixe et ballant et la corde lisse.
Les Éclats de vies , ce sont des bribes, ces fragments, collectés auprès de publics de tous âges sous formes d’enregistrements sonores.
Cirque aérien/Marionnette : spectacle « Eclats de Vie »
Le spectacle donne à entendre des morceaux choisis, mis en scène, en corps, en l’air, par deux acrobates, des masques et une marionnette.
Humour, tendresse et poésie des réflexions sur la vie, le passage du temps, les liens qui nous unissent aux autres.
Rue Claude de Gouffroy 26250 Livron-sur-Drôme
LA COMPAGNIE CIRCLIPS