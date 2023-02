le Cirque en piste dans une Mosaïque d’images et de poésie faisant référence notamment à l’imaginaire merveilleux du cirque de Calder avec comme fil conducteur, » les plus belles couleurs du cirque « .

Venus d’ailleurs pour nous offrir le spectacle de la diversité et de l’extraordinaire, de jeunes artistes fougueux, délicieusement élégants, qui force l’admiration.

Les acrobates, les clowns, les animaux suscitent en nous un riche cortège d’impressions allant, du rire au frisson et à l’émotion. Saisis par la féerie des sons, des lumières, et des odeurs, des costumes dessinés et inspirés jadis par Pablo Picasso et qui a eux seuls valent qu’on se déplace.