Les artistes vous offrent des histoires, sautant d’un récit à un autre en mêlant leurs arts circassiens. Histoires de roi, d’enfants, histoires absurdes, de voyages et de rencontres…
Mélées aux fil de fer, lancé de couteaux, marche sur le verre, portés acrobatiques…
Au fil de cette veillée de contes, les corps et les mots s’associent pour faire grandir les petits… et rapetisser les grands »
Cirque de la Guirlande
Arcane, Spectacle de Cirque et Conte tout public sous chapiteau 1h05
200 route des Thermes 26570 Montbrun-les-Bains Tél. 06.30.21.13.84
