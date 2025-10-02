Spectacle

Cirque de la Guirlande

Arcane, Spectacle de Cirque et Conte tout public sous chapiteau 1h05

Le 17/10/2025 20:00

200 route des Thermes 26570 Montbrun-les-Bains Tél. 06.30.21.13.84

Payant

Les artistes vous offrent des histoires, sautant d’un récit à un autre en mêlant leurs arts circassiens. Histoires de roi, d’enfants, histoires absurdes, de voyages et de rencontres…
Mélées aux fil de fer, lancé de couteaux, marche sur le verre, portés acrobatiques…
Au fil de cette veillée de contes, les corps et les mots s’associent pour faire grandir les petits… et rapetisser les grands »