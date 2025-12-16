Jef et Marica se retrouvent contraints dans leur différence, leur façon de penser et de voir le monde. Leur binôme semble ne pas pouvoir trouver de point de rencontre. Trop différents pour s’aligner, trop liés pour s’ignorer. Au centre de ce duo, une roue de fer, à la fois ligne de fracture et point de rencontre. Elle est le lieu d’échange, de transformation. À travers elle, ils apprennent à communiquer, tombent ensemble, se relèvent pour recommencer. Leurs corps cherchent un langage sans grammaire donnant vie à un dialogue physique intense, à la fois métaphorique et abstrait, où la rencontre entre les différences devient leur moteur créatif.
Qu’est-ce qu’être deux sans se fondre ? Peut-on coexister sans compromis, sans fusion, sans hiérarchie ? In Difference n’offre pas de réponse. Elle la performe.
Cirque -In Difference – Jef Everaert & Marcia Marinoni
Deux artistes que tout oppose construisent un voyage physique à l’intérieur de l’agrès qui les unit?: la roue Cyr.
Rue Kateb Yacine 26150 Die Tél. 04 26 58 80 35
Jef et Marica se retrouvent contraints dans leur différence, leur façon de penser et de voir le monde. Leur binôme semble ne pas pouvoir trouver de point de rencontre. Trop différents pour s’aligner, trop liés pour s’ignorer. Au centre de ce duo, une roue de fer, à la fois ligne de fracture et point de rencontre. Elle est le lieu d’échange, de transformation. À travers elle, ils apprennent à communiquer, tombent ensemble, se relèvent pour recommencer. Leurs corps cherchent un langage sans grammaire donnant vie à un dialogue physique intense, à la fois métaphorique et abstrait, où la rencontre entre les différences devient leur moteur créatif.