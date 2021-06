Cirque: Kadavresky / Les Madeleines de Poulpe

Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte ! Tout public, gratuit et en plein air. Sans réservation mais jauge limitée !

Les madeleines de poulpe est un spectacle pluridisciplinaire influencé par le théâtre de rue et le cirque contemporain. Il reprend les codes du cabaret, du spectacle burlesque, du charivari et du cirque traditionnel en les travestissant de façon comique pour au final s’en éloigner le plus possible. Les sangles aériennes s’entremêlent au mât chinois, des marches donnent du fil à retordre à des pieds chaussés de skis et les acrobaties s’accommodent des obstacles. La compagnie efface les codes du numéro en accompagnant le spectateur dans une frénésie technique et utilise l’humour comme liant. Ingrédient secret d’une certaine harmonie, la musique live accompagne les jeux circassiens.