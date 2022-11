Cirque – Kirn compagnie – Carré de Je

Dans un espace simple et brut, les deux frères cohabitent et se confrontent l’un à l’autre dans un jeu acrobatique, les amenant à se retrouver seuls ou dans une grande harmonie. Carré de Je est un hymne à l’union fraternelle A partir de 5 ans – Durée 1h

À la recherche de sa propre place, sa propre lumière. Désorientation, confusion, mélange des corps, synchronisation et acrobaties en boucles, on ne discerne alors plus, dans les deux jumeaux, le guide, le suiveur, le porteur, le voltigeur. Le public ne peut alors que constater l’harmonie qui peut exister entre deux personnes.