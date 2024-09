Cirque La Compagnie fÃªte ses 10 ans et demi

Cirque la compagnie fête ses 10 ans et demi! 3 jours avec une équipe intrépide, envolée et au grand coeur. Du cirque sous chapiteau, de la voltige trépidante, des grands spectacles à voir en famille, tout cela accompagné en musique!

Cirque la compagnie fête ses 10 ans et demi ! 3 jours avec une équipe intrépide, envolée et au grand coeur. Du cirque sous chapiteau, de la voltige trépidante, des grands spectacles à voir en famille, de l’humour et des sourires, tout cela accompagné en orchestre, en fanfare, en musique !

Programmation:

vendredi 11

OUVERTURE DU SITE À 18:00

19:00 Pandax

20:30 La Guinda

samedi 12

OUVERTURE DU SITE À 16:00

17:00 Gaston l’amoulageur

18:00 Barrière

20:30 L’Avis bidon

21:30 La Clique

23:00 DJ Set by Pauline

dimanche 13

OUVERTURE DU SITE À 16:00

17:00 Pandax

HUIS-CLOS TRAGI-COMIQUE,

ACROBATIQUE & MUSICAL

Durée: 75min | Tout public

C’est l’histoire de 5 frères qui se connaissent déjà…

Mais qui se rencontrent pour la première fois !

Une voiture, une Fiat Panda pour être précis. 5,5 hommes.

Ils n’ont pas grand-chose en commun, mais il y a au moins une particularité qui les unit : leur père. Oui, ils sont 5 frères, mais pas tous de la même mère, en fait il n’y a que les Simons qui se connaissent vraiment. Après tout c’est normal, ils sont jumeaux. Le père est lui aussi présent dans la voiture, il voyage dans une urne…

Et c’est l’accident !

*L’avis bidon

CIRQUE DE HAUT VOL

Durée 60min | Tout public

Munis d’une planche coréenne, d’un mât chinois, d’une échelle libre et de leurs voix, quatre circassiens multiplient les prouesses acrobatiques et posent un regard lucide sur la force du lien qui les rassemble. Ici l’amitié s’impose comme un espace de solidarité. Frissons et rires assurés avec ce spectacle où tout peut basculer, sauf le lien qui les unit.

*Gaston l’amoulageur

CIRQUE

Durée 30 min | Tout public

Venez retrouver Gaston un réparateur de moulin. Il se déplace tirant sa charrette remplie d’outils, de fouillis à la recherche d’un monument à réparer. Gaston est un être simple, solitaire, rêveur et surtout gaffeur alors même si une idée est simple le chemin qui le guidera vers sa fin ne s’annonce jamais tout droit.

Première étape de travail d’un solo à la bascule maladroit absurde et poétique.

*Barrière

CIRQUE ET MUSIQUE

Durée 30min | Tout public

» Life is great while you wait « . Entrez dans un monde surréaliste autour d’une barrière d’une vieille douane, mais sans portes ! Devenu obsolète dans cet âge moderne, les quatre gardes, oubliés mais toujours motivés, maintenant se soumettent à la tâche de soulager le sort lourd des personnes dans la file d’attente. Leur devise : Chez les gardes de la barrière, pas de bile dans la file !

Un petit bijou de décalage et de poésie. Avec humour (absurde) et espièglerie, un cirque accidentel prend forme et de petites histoires cachées se font et se défont sous nos yeux, sur une bande-son jouée en live.

*La Clique

BRASS BAND NEW ORLEANS

Durée: 1h30 | Tout public

La Clique, brass band bien drômois aux accents New Orleans, où seuls les costumes se tiennent à carreaux. Entre grooves bien gras et cuivres scintillants

*La Guinda

MUSIQUE INDIE LATINO ASTUR

Durée 40min | Tout public

Explorant sans retenue les maintes formes de la musique latine et au-dela?, les chansons de laGuinda font autant danser les corps que chavirer les coeurs. « Guinda » signifie « cerise » en espagnol, un fruit qui, en le croquant, vous parlera de joies et de peines, de pleurs et de « je t’aime ».

A? la te?te du groupe, la chanteuse d’origine espagnole Ana Pereda me?ne la danse d’une voix douce et intimiste, charango a? la main, sur des textes franco-hispaniques. Soutenue par cinq musicien.nes, issu.es de milieux artistiques divers mais uni.es dans un me?me e?lan – celui de cre?er des passerelles entre les musiques latines et europe?ennes, traditionnelles ou modernes -, l’ardeur musicale qui se de?gage de la jeune formation lyonnaise ressemble a? ces chaudes nuits que l’on savoure en s’enivrant de danses et de sourires : un tourbillon de coeurs battant la chamade. ¡Y vamonos !

*DJ SET

Pauline, bloquée dans les années 2000, DJ Pow Pow Poooow passe des hits et des flops des années 2000, mais pas que ! Elle fait suer le dancefloor et vriller les tympans. Les bassins se déhancheront sur du reggaeton muy caliente. Les bras de la génération non-non se lèveront pour faire tous ensemble une méga boum trop trop cool !