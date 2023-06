Cirque – La contrebande – Clan Cabane

Clan Cabane, c’est à la fois un spectacle de cirque pour l’extérieur et un collectif de bons copains acrobates. C’est une création autour de ce qui les rassemble et ce qui les amuse en tant qu’adultes : retrouver leurs sensations d’enfants, redonner du corps à leurs jeux, leurs cabanes et leurs aventures d’antan. Clan Cabane c’est un terrain de jeu riche en possibilités d’exploration acrobatique. C’est l’occasion rêvée de créer quelque chose ensemble, avec les moyens du bord. Construire et déconstruire un abri éphémère, une barricade, une zone à défendre. Un univers parallèle pour se raconter des histoires, se lancer des défis, rassembler leurs souvenirs, leurs envies, leurs talents et leurs folies, et se raccrocher, un instant, à ce qu’ils étaient avant et à ce qu’ils sont encore, au fond.