Cirque Les Quat’fers en l’air – Gravir

VOLTIGE AÉRIENNE / Tout public – 35min.

Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets. Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. Comment pourront-elles défier la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur. Vaciller sur différentes pistes, grimper et pourquoi pas, plonger…

Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur équipement tout en palpant l’air de la voltige ?