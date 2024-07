Cirque Plaisir – Cabaret MÃ¢chefer

Le Cirque Plaisir posera ses valises à Pont de Barret La Fontaine Minérale du 12 au 23 Juillet 2024 Il y aura un bar, de quoi manger, de la vie et aussi une vieille 405, du violoncelle et de la beauté… Alors venez, si vous l’osez, au Cabaret Mâchefer!

AMI.E.S !!!

Le Cirque Plaisir posera ses valises à Pont de Barret

La Fontaine Minérale

du 12 au 23 Juillet 2024 :

12,13 à 20h30

Dimanche 14 à 18h30

16,17,18,19,20 à 20h30

22,23 à 20h30

Il y aura un bar sur place, de quoi manger, de la vie

et aussi une vieille 405, du violoncelle et de la beauté…

Alors venez, si vous l’osez, au Cabaret MACHEFER !

Un monsieur loyal qui balaye l’éventail de nos plaisirs,

du plus petit au plus coupable, du plus doux au plus fou…

un fil de fériste daltonien,

une motarde capilotractée, une cordiste collante,

du risque de la joie…. et de la peur

j’en passe et des meilleurs

Des histoires que l’on s’en fiche que ce soit vrai,

du moment que c’est beau

On vous attend

Tendrement,

la troupe du Cirque Plaisir