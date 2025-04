Cirque théâtral « Amour, gazon et compresseur » à la Maison Mège

Cirque aérien des relations amoureuses et de leurs retombées … « C’est quoi être une amoureuse ? » dans la vie comme au théâtre ; dans un récit autofictionnel à la fois sensible, léger, parfois burlesque et souvent décalé !

Emmanuelle alias Manu pour les potes, a depuis toute petite un rêve, somme toute simple : être une amoureuse ! Mais à la scène comme à la vie, les années passent sans que rien ne se passe… Elle ne correspond pas au rôle…

De rôles pourris en auditions ratées, de râteaux à la chaîne en rendez-vous manqués, Emmanuelle décortique des années d’échec amoureux pour répondre à une question qui la taraude : pourquoi j’ai jamais su être une amoureuse ?

Dans un récit autofictionnel à la fois sensible, léger, parfois burlesque et souvent décalé, nous avons choisi de mettre en lumière les normes, souvent implicites, que la société exerce sur les individus, sous formes d’attentes et d’injonctions. Dans ce large spectre, nous avons choisi de traiter spécifiquement la figure de l’amoureuse.

Nous cherchons à questionner « C’est quoi être une amoureuse ? » dans la vie comme au théâtre. Comment on les représente, ce qu’on en perçoit, et donc qu’attendons-nous des amoureuses ? Nous choisissons de décaler la traditionnelle tension dramatique de l’amour impossible entre deux êtres, au drame intime d’un unique personnage qui n’arrive pas à concilier sa nature profonde et son envie de correspondre à une norme. De l’amour impossible à l’amoureuse impossible.

Au lieu de donner des explications, nous proposons plutôt aux spectateurs de vivre des situations qui mettent en jeu le questionnement, leur permettant de s’interroger à leur tour sur leurs propres représentations.

Mise en scène : Margaux Borel

Interprète : Emmanuelle Durand

Production : Collectif la Basse Cour

Réalisation du teaser : Anna Faury

Crédit photo : Marion Coulomb / Anna Faury

?

Avec les soutiens de : Département du Gard, dispositif Artistes au collège – Ville de Nîmes – Communauté de communes du Pays d’Uzès – École de Cirque Turbul’ – La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance – le Théâtre de l’Unité