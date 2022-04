Claire Days & Send me love letters – Les Buissonantes

Entre musique indé et pop sombre, Claire Days bouscule les frontières de la folk, à la croisée d’artistes comme Fink, Lianne la Havas ou encore Feist. Guitare électrique, voix vaporeuse ou intimidante, la musique de Claire Days défile comme les paysages à travers la vitre. En un mot, envoûtante. Finaliste 2019 du Ninkasi Musik Lab, Claire days a déjà séduit les prog’ des salles identifiées de Rhône-Alpes. En 2019, les festivals Jazz à Vienne et Woodstower lui ont fait confiance.

Send Me Love Letters, c’est un rock sombre et brutal qui s’éprend d’une voix claire et sensible. Quatre humains, le coeur au bord des lèvres, qui se battent et s’ébattent autour d’une romance actuelle. Dans un monde où l’on se lasse et se remplace en quelques clics, » Send Me Love Letters » n’est pas une demande, c’est une nécessité. Un retour urgent à l’essentiel, à la vie comme à la scène, où au son des amplis à lampes vintage, les riffs saturés et les percussions lourdes se donnent comme des baisers