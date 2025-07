Classic au Jazz : Schubert/Cavanna

Le pari de l’accordéon : Bernard Cavanna ose et le pari est tout à fait réussi, d’ajouter un accordéon à la formation violon et violoncelle pour accompagner la voix de la soprano. L’accordéon donne parfois un ton très viennois à la musique comme dans ce magnifique « Taubenpost » qui aurait parfaitement trouvé sa place dans l’une des célèbres tavernes qu’appréciait Schubert au temps de ses fameuses Schubertiades.

Le dialogue à merveille avec le violon et le violoncelle, bâtit un écrin, discret parfois, pour la belle vois de la soprane, comme dans le Lied signé Cavanna. (revue de Presse Ouest-France, extrait)

Présentation par le compositeur( arrangeur) Bernard Cavanna (extrait)

Les Lieder de Schubert ont donné lieu à de nombreuses transcriptions, de Schubert lui- même (Romanze), de Brahms, Reger, Listz, Offenbach… jusqu’à aujourd’hui avec Schollhorn, Zender… La plupart du temps ces adaptations mettent en jeu l’orchestre symphonique et transposent à leur manière ces lieder dans une atmosphère proche de celui de l’opéra.

J’ai à l’inverse, dans mon travail, plutôt joué avec la « délicate intimité » de la musique de Schubert en retrouvant une formation instrumentale bien « fétiche » dans mon parcours : le trio violon, violoncelle, accordéon qui conjugue les expressions des deux instruments à cordes, « nobles » et chargés d’histoire et de répertoire, à celui plus désuet, populaire, d’un instrument « à vent », jouant aussi tiré-possé : l’accordéon.