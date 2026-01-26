Voici les informations pour la clôture : dans l’après-midi du dimanche 1er février (entre 15h et 17h30), des animations sont programmées autour de la laine, avec la présence de moutons, d’un berger écrivain, d’une conteuse et d’artisans qui travaillent la laine.
À 14h aura lieu le tirage de la tombola : les gagnants seront avertis par SMS et les résultats annoncés sur le site https://crechedeleoncel.wixsite.com/2025
Clôture de la Crèche de Léoncel
La 11 édition de la grande crèche de Léoncel nous a fait suivre le chemin des moines vers Peyrus et ses moulins. Cela a été un succès !
Elle sera clôturée le dimanche 1er février mais restera installée dans le magasin jusqu’à fin février, en visite libre.
Trois lieux à visiter sur la commune 26190 Léoncel Tél. 06 79 56 01 56
Voici les informations pour la clôture : dans l’après-midi du dimanche 1er février (entre 15h et 17h30), des animations sont programmées autour de la laine, avec la présence de moutons, d’un berger écrivain, d’une conteuse et d’artisans qui travaillent la laine.