Benjamin Flao est né un hiver à Nantes. Depuis, il pratique le dessin sous diverses formes pour traverser cette vie terrestre. Son dernier livre s’appelle » l’âge d’eau » et son dernier spectacle » Les techniciens du sacré « . La performance qu’il réalisera à la galerie accompagnera l’enregistrement d’un texte puissant de Jean Giono extrait du roman Colline dit par le comédien Pierre Tallaron.
Clôture d’exposition – Sur les pas de Giono
Nous vous proposons une soirée « finissage » avec une performance de Benjamin Flao, dessinateur de BD, à 19 h.
34 rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 06 42 75 58 71