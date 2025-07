Cocktail d’Impro est composé d’une douzaine de saynètes d’improvisation, interprétées par 3 comédiens, et agrémentées de contraintes amusantes (jouer sans parole, placer des mots imposés, changer de lieu toutes les 30 secondes, etc.).

Au préalable, un titre est composé à partir des mots écrits par les spectateurs. Mais l’un des comédiens a un rôle spécial : non seulement, il ne connaît pas le thème qui a été construit, mais en plus il s’impose une première réplique et devra jouer toute l’improvisation sans jamais le voir !

Heureusement, ses partenaires vont l’aiguiller dans une joyeuse complicité avec le public, qui récompensera par un vote, à la fin de chaque fin d’improvisation, les efforts déployés pour rester dans le droit chemin !