La nuit nous renvoie à une temporalité lente, douce, celle du sommeil et de l’introspection. Elle évoque les couleurs changeantes, les vérités cachées… Les chanteurs de la session d’été du COGE, dirigés par Frédéric Pineau, vous présentent leur nouveau programme « My Song in the Night » qui vous plongera dans la nuit, lorsque le soleil se couche pour laisser place à un monde merveilleux et crépusculaire.