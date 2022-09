Le spectacle

Coline Serreau nous parle de ses origines, son enfance, de quelques aventures de sa vie de cinéaste, d’auteur, de metteur en scène, de son rapport à la musique et à l’art, de ses combats politiques pour les femmes et l’écologie. Ces récits sont ponctués d’extraits vidéo qui illustrent son parcours. Sous une forme à la fois libre et construite, elle dialogue avec le public, improvise, et si le public le demande, répond à ses questions. Sa personne n’a pas plus d’intérêt que celle de tout être humain, mais en se racontant, elle entre en résonnance avec les vies des autres, crée des liens essentiels.

Ils en parlent

[…] Coline Serreau mène ses spectateurs dans une série de confidences, comme une amie qui ouvrirait pour quelques proches sa boîte à souvenirs, dévoilerait sa collection de tableaux préférés… leur conterait des récits simples et émouvants et raconterait quelques histoires drôles comme en fin de repas familial. Coline Serreau et son sourire solaire donnent l’impression de ne jamais rien imposer, que le fil de la soirée est mené par l’aéropage d’amis conviés à partager cette heure et demie. Coline Serreau fait souvent rire, d’un rire sain, qui commence toujours par l’autodérision. […] France Info : culture

> Théâtre (seul en scène)

> Tout public à partir de 16 ans / Durée : 1h30

> Production ENILOC / Mise en scène de Coline Serreau