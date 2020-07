Collectif P4 en résidence

Une CREATION UNIQUE pour, par et inspirée par La Fontaine.

Un événement éphémère à retrouver les 15 et 16 juillet prochains, 2 représentations par soir.

ITINERAIRES BIS — Nouveauté 2020 à La Fontaine !

Par amour et soutien au spectacle vivant

——————

De la scène slam, jazz et blues, en passant par la pop, le trad, le classique et le Rock

L’accordéon embarque le public à travers ses ritournelles suspendues et dansantes. La basse martèle un rythme endiablé lorsque le piano émotionne et s’envole. Et bien sûr le chant qui vous emmène à travers des chansons évidentes, des textes un brin émouvants, percutants, où la poésie se mêle avec l’humour, l’improvisation avec l’émotion…

Ambiance résolument festive et conviviale !