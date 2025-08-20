Colloque Marcel Légaut : un écrivain chrétien et son groupe dans la Drôme (1925-1940-2025)

A l’occasion du centenaire du groupe Légaut, un colloque international est organisé à Valence afin d’évoquer la vie, l’oeuvre et l’héritage de ce mathématicien et penseur chrétien.

Mathématicien et penseur catholique, Marcel Légaut (1900-1990) fonde en 1925 un groupe de recherche chrétien dans les milieux universitaires parisien. Implanté dans la Drôme dès 1940, aux Granges de Lesches-en-Diois puis à l’abbaye de Valcroissant, à Mirmande et Marsanne, il anime jusqu’à sa mort un courant original de la pensée chrétienne.

À l’occasion du centenaire du groupe Légaut (1925-2025), l’Association culturelle Marcel Légaut (ACML), l’Association Marcel Légaut (AML Espagne) organisent avec le Conseil départemental de la Drôme (Direction de la Culture et du Patrimoine/Archives départementales) un colloque international.

Quinze interventions aborderont l’implantation drômoise du groupe Légaut, la crise moderniste, les piliers du groupe Légaut et son actualité, les relations de Marcel Légaut avec le grand mathématicien Alexandre Grothendieck… et plus largement, l’édition, la réception et l’actualité de l’oeuvre et de la recherche spirituelle de Marcel Légaut.