Combe Laval s’émerveille

Au programme : Un concert sous le tunnel avec plus de 80 élèves et le Colectivo Terron (compagnie en résidence), un spectacle aérien familial en fin de journée, du théâtre musical, des balades thématiques, des expositions artistiques, l’observation des étoiles…

Buvette et restauration sur place. Evénement maintenu quelles que soient les conditions météos. Venez avec vos parapluies, doudounes ou casquettes !

Programme détaillé à retrouver début mai dans tout le Royans Vercors.

Organisé par la Communauté de communes Royans Vercors, en partenariat avec le Département de la Drôme, le Parc du Vercors et l’Hostel Quartier Libre. Dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle et la fête de la nature.

Col de la Machine – St Jean-en-Royans

Informations au 04 75 47 79 42 ou sur www.cteacroyansvercors.org.