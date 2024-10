Comédie rafraichissante écrite par Nicolas Billion et Mailys Chevallet. Mise en scène Nicolas Billion avec Nicolas Billion et Alexis Escoffier

« Il est seul, lui aussi…

Marc doit contre son gré quitter sa compagne et son logement.

Camille va contre son gré l’accueillir dans sa campagne, dans son logement.

Ce paysan solitaire a une chambre à louer que sa nièce a mise en location pour éviter que son oncle reste seul… Contre l’avis de Camille.

Entre Marc parisien qui passe son temps sur internet et les jeux vidéo, et Camille qui travaille les champs, la cohabitation va être plus qu’explosive.

Il était seul, lui aussi…

La solitude, quand elle est un choix, répare l’âme.

Quand elle est imposée, lui cause des dégâts. »