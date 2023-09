Comédie de Valence Itinérante : Et La Marmotte

De l’Atlas à l’Everest, des Vosges à l’Oisans, les montagnes petites et grandes excitent l’esprit d’aventure et inspirent les poète·sse·s. Sauf qu’Hortense Belhôte en a doucement ras le bol d’entendre toujours les mêmes points de vue sur l’expérience des hauteurs. Au lieu des philosophes et autres penseur·euse·s, pourquoi ne pas changer de disque, et demander plutôt à la marmotte ce qu’elle pense de ces massifs?? Seule en scène, la comédienne et historienne de l’art arpente joyeusement son sujet, sillonnant entre savoirs académiques, récits intimes et personnels et vidéoprojecteur. Dans cette escapade à taille humaine, il sera moins question de GR et de trekking que de faire un pas de côté vis-à-vis des discours surplombants.

De et avec: Hortense Belhôte

Spectacle créé le 14 octobre 2022 au TMG – Théâtre 145, Grenoble