Comédie de Valence Itinérante : Le Jour J de Mademoiselle B.

Après des années d’absence, Mademoiselle B., actrice flamboyante mondialement reconnue, remonte sur les planches pour faire ses adieux à la scène. Mais au moment du lever de rideau, c’est le drame?: un ancien traumatisme ressurgit, elle doit faire face à une assemblée d’enfants, sa plus grande peur. C’est au fur et à mesure de l’histoire, éclairée par des flash-back que l’on en découvrira la raison… Dans une adaptation pour la scène du roman graphique de Marco Michelângelo, le dramaturge et comédien Gabriel F. joue de perruques et autres artifices pour donner corps à ce personnage truculent. Par les mots, la danse et la musique, Le Jour J de Mademoiselle B. décortique avec frasques et tendresse, les affres du traumatisme, et invite à prendre part au spectacle délicat d’une reconstruction intime. Dans ce processus collectif, où les plus jeunes tiennent pour une fois le rôle de guérisseur·euse·s, il sera question de gloire et d’anonymat, mais aussi de la peur, de ses limites, et des ressorts jamais épuisés pour s’en libérer. Un spectacle qui rend un bel hommage à la magie du théâtre, dans ce théâtre de poche – scénographie astucieuse signée Marc Lainé – on dévoile l’envers du décor pour mieux montrer le pouvoir de guérison de la fiction.