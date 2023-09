Comédie de Valence Itinérante : Lettres non écrites

David Geselson et ses complices se font écrivains publics pour des spectateur·rice·s qui n’ont jamais osé exprimer leur amour, leurs regrets, leurs secrets.

Des interprètes déclament ensuite sur scène ces lettres; des morceaux de vie, à la sublime trivialité, qui ne resteront pas lettre morte.

» Toutes ces lettres sont anonymes. David Geselson en a maintenant une quarantaine, qui disent l’amour, la solitude, la haine, la rupture ou la réconciliation parfois au-delà de la mort. Les faire entendre sur une scène, c’est revenir à la manière la plus simple possible, à l’équation du théâtre, » le lieu qui permet aux mots d’exister « , dit David Geselson. »

Le Monde

Un projet de: David Geselson

Texte: David Geselson, Julie Ménard, Alice Zeniter

Collaborateur artistique?: Elios Noël

Avec en alternance: David Geselson, Elios Noël, Laure Mathis, Jérémie Arcache (en cours)

Texte publié aux éditions Le Tripode

Spectacle créé le 31 mai 2017 à Théâtre Ouvert, centre national des dramaturgies contemporaines, Paris

Alice Zeniter est membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence.

« Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un sans jamais le faire, parce que vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à aller jusqu’au bout, racontez-la-moi et je l’écris pour vous. » Telle est la proposition de David Geselson aux spectateur·rice·s des théâtres qui l’ont invité, de Paris à New York. Une oeuvre d’écrivain public itinérante à laquelle Alice Zeniter et Julie Ménard participent, cette fois en sillonnant la Drôme et l’Ardèche. Sur une scène dépouillée, une imprimante crache ces lettres, chaque soir différentes, auxquelles donne vie un trio d’artistes, renouvelé chaque semaine – auteur·rice·s et comédien·ne·s ou musicien·ne·s. Les conseils « pour plus tard » d’une mère à l’enfant qu’elle porte dans son ventre ou des histoires d’amour naissantes à celles interrompues par la mort, s’enchaînent à celles d’un père violent ou d’un oncle sans sépulture. Un instantané d’existences dites banales, où se loge leur irréductible beauté.