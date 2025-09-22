Comédie itinérante – L’Amour de l’art

Quel est le sens véritable d’un tableau? Faites confiance à deux guides azimuté·e·s qui interprètent à leur façon les toiles de maître et, surtout, remettent en cause notre rapport à l’art avec un grand A. Su réservation au

Dans une parodie de conférence, Stéphanie Aflalo, comédienne-metteuse en scène, et un acolyte, Antoine Thiollier ou Gaëtan Vourc’h, s’improvisent médiateur·rice·s culturel·le·s et commentent une série de chefs-d’oeuvre sur un ton docte. Mais, très vite, leur lecture des oeuvres dérape. Les Maîtres flamands « ont un message de gauche et de droite à la fois », et les natures mortes, « c’est pour nous rappeler que l’on va mourir ». Et si les tableaux n’affichent aucun message clair, qu’importe: nos expert·e·s ont les moyens de les faire parler coûte que coûte! Derrière son apparente loufoquerie et son titre emprunté au sociologue Pierre Bourdieu, L’Amour de l’art est surtout une réjouissante déclaration d’amour à tous les publics. Une façon jubilatoire et décalée de questionner la place du plaisir esthétique dans nos vies: que serions-nous réellement prêt·e·s à sacrifier pour l’amour de l’art?

Distribution

Conception: Stéphanie Aflalo

Écriture: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier

Avec: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier ou Gaëtan Vourc’h (en alternance)

Vidéo: Pablo Albandea

Spectacle créé le 16 septembre 2022 au Studio-Théâtre de Vitry