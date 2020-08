Comédie La Perruche

Un couple – C ‘est lui, c’est elle. Elle et lui attendent des amis pour le dîner, mais ceux -ci n’arriveront jamais…S’agit il d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage? A chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent au sujet du couple de leurs amis. Naturellement, la femme prend la défense de son amie Catherine et l’homme de son collègue David. A confronter leurs visions radicalement opposées, ils provoquent les révélations intimes, remettant en cause les fondements de leur propre couple.

Comédie, dont la drôlerie continue, a un rare goût d’authenticité.

A partir de 11 ans

Mise en scène Céline Brocard

Distribution : Claire Baudelocq et Romain Contardo