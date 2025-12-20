Le choc des cultures entre Marcel Troupeau, paysan bourru très terroir vivant dans une ferme hantée et Paul-Henry Semance, avocat très parisien qui vient d’acquérir la ferme voisine transformée en cottage pour y passer les vacances d’été.
Tout aurait pu se passer dans le meilleur des mondes, mais quelques poules saccageuses vont être le départ d’une des pires journées de maître Semance.
Point d’impact : Crénon-Les-Tablettes, France très, très profonde.
Comédie Le bal des couillons
Une comédie tout public rurale et truculente avec des vacheries, des couillonnades et des effets spéciaux !
avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 79 20
