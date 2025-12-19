Ce spectacle unique s’inscrit comme une première dans la commune. Portée par la passion et l’enthousiasme de ses protagonistes, cette aventure collective s’annonce exceptionnelle ! Des chansons, du théâtre, de la danse, le tout dans des décors confectionnés pour l’occasion, des costumes taillés sur mesure, une technique sons et lumières adaptée, tout y est pour vous assurer une belle soirée spectacle après un peu plus d’une année de préparation. Bien que tous les artistes impliqués soient amateurs, leur engagement et leur dévouement promettent une représentation d’une qualité remarquable !
Comédie musicale Le Roi Soleil
Dans un décor inspiré Versailles et des costumes d’époque, une vingtaine de chanteurs/acteurs de La Voix Do Ré accompagnés d’une trentaine de danseuses de Phoenix Danses vous présentent Le Roi Soleil, comédie musicale complète.
Rue du levant 26140 Saint-Rambert-d'Albon Tél. 06 88 80 74 67