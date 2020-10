Comédie Onirique: Le Songe d’une Nuit d’été

Deux couples d’amoureux transis, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, Puck et sa potion qui s’en mêle, et une troupe de comédiens amateurs qui prépare une pièce pour le mariage d’un prince, tous vont s’entrecroiser dans cette forêt étrange et magique, le temps d’une nuit d’été ensorcelante qui ressemble à un rêve.