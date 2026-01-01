Vous avez déjà visionné toutes les comédies romantiques de l’hiver… et vous êtes en manque ? Et si on en créait une en direct pour vous ?
Les Gens d’à Côté présentent leur « Comédie Romantique » improvisée sur commande !
Avec VOS propositions de départ, nous ferons naitre en direct une comédie romantique inédite.
Deux personnes que tout oppose et qui pourtant sont destinés à être ensemble. Voilà de quoi réchauffer vos coeurs pour l’hiver !
Alors courez jusqu’à l’aéroport, jusqu’au terminal d’embarquement, dans une ultime tentative de retrouver votre genre de film tant aimé et lui déclarer votre flamme !
* Spectacle à 20h30
* Entrée du spectacle à prix libre au chapeau, réservations conseillées via Hello asso :
https://www.helloasso.com/associations/les-gens-d-a-cote/evenements/comrom2
* Le lieu propose des boissons avant et après le spectacle