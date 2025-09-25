Comment trouver 300 000 euros alors que sur son compte, il ne reste que 20 centimes ?
Comment persuader sa banquière sans la prendre en otage ? Comment s’inspirer des films américains sur les Hold-ups pour parvenir à ses fins ?
Mais… N’est pas Georges Clooney dans Ocean’s Eleven qui veut…
Comédie sociale : « C’est pas gagné ! »
« C’est pas gagné, mais ça valait le détour. Le spectacle qui, sous ses airs de comédie, a soulevé des questions profondes sur la manipulation, la vulnérabilité et la société, tout en offrant des moments de rire savoureux. » – Mairie d’Étampes, janvier 2025
Quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 42 96 65
