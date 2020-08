Comédie théâtrale : Ploutos, dieu du fric

Myrrhine est une athénienne honnête mais pauvre. Elle sait que seuls les corrompus et les bandits s’enrichissent. Pour changer le destin de sa famille et devenir riche, elle décide de consulter l’oracle divin. Elle suit donc les recommandations d’Apollon : « le premier que tu rencontreras en sortant du temple, suis-le, ne le lâche plus et débrouille-toi pour qu’il t’accompagne jusque chez toi ». Et ô chance, la première personne qu’elle croise n’est autre que Ploutos, le dieu du fric ! Mais Ploutos ne distribue plus l’argent qu’aux crapules depuis que Zeus l’a rendu aveugle. Myrrhine, avec l’aide de ses amies et de son esclave Carion, va tenter de détrôner Zeus en rendant la vue à Ploutos.

Adaptation et mise en scène : Lydia Héritier

Avec : Eric Duperray, Muriel Laval, Luce Pimente, Josiane Siclet et Isabelle Solère