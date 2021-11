Comédie théâtrale : Sherlock Holmes

Cette adaptation théâtrale de Christophe Delort, coproduite par la Compagnie Tête en l’air et Bonaf Company, mêle intrigue holmésienne et humour british.

Synopsis : 1888, Sherlock Holmes et le docteur Watson enquêtent sur la mort de Charles Mac Carthy. Les circonstances accablent le fils de la victime. Mais le célèbre détective anglais et son acolyte mènent l’enquête dans la vallée de Boscombe pour découvrir les circonstances réelles de ce meurtre. Une pièce de théâtre où trois acteurs jouent neuf personnages pour découvrir la seule et unique vérité. Élémentaire mon cher Watson !