Comedie Tout Baigne

Dans une maison en Tourraine, Yann et sa femme Marine sont sur le point d’avoir un enfant. L’accouchement étant prévu pour bientôt, Marine doit se préserver d’un éventuel stress. Mais voilà qu’un énorme orage s’abat dans la région et fait sortir la rivière de son lit. La maison étant en hauteur plusieurs personnes viennent trouver refuge chez le couple mais l’ambiance est plutôt tendue et l’eau ne cesse de monter… Tous vont essayer de se sortir de cette situation critique, avec pour mission supplémentaire de ne pas dévoiler à Marine ce qui se passe réellement dehors, et éviter ainsi un accouchement prématuré .

Attention comédie hilarante!

Mise en scène Céline Brocard

Distribution : Cécilia Grand, Thomas Constans, Stephanie Frère, Denis Benoist, Alix Roubinet, Malik Djahafi, Isabelle Roquelaure.