Comédie « Une semaine pas plus »

Dans le cadre d’Itinérance retrouvez la Cie Tracnart dans cette comédie de Michel Clément offert par la mairie et l’agglomération.

Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin, vient de perdre sa mère, et qu’il va venir s’installer quelque temps chez eux. Il veut en réalité la quitter, pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple… Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera » une semaine… pas plus ! « . Démarre alors un ménage à trois totalement explosif, avec son lot de mensonges et de coups bas, à découvrir sans modération.

Comédie à vous faire hurler de rire.

1h20

Mise en scène Céline Brocard.

Distribution Claire Baudelocq, Romain Contardo et Sebastien Michel.