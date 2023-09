Comme autrefois sortez votre appareil devant le décor du photographe

Exposition photo » Buxois, buxoises à travers l’objectif – années 1900 » /16-30 septembre – Office de Tourisme Buis-les-Baronnies

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Mairie de Buis-les-Baronnies et son service des archives Municipales, en collaboration avec l’Office de Tourisme des Baronnies, a choisi de vous proposer une exposition de photographies issues de la collection d’Henri Veux l’un des premiers photographes amateurs de Buis-les-Baronnies qui exerçait cette passion dans la tour médiévale où se trouve de nos jours l’Office de Tourisme. C’est d’ailleurs dans cette tour qu’aura lieu cette exposition regroupant une soixantaine de panneaux.

Rien n’est plus banal aujourd’hui que la photographie. Pourtant dans les années 1900, le rapport aux images semble bien différent. Cet échantillon permet d’observer à travers l’objectif d’Henri Veux, les habitants de Buis et alentours nés avant la seconde guerre mondiale : notables locaux aisés, personnes issues de la bourgeoisie, de familles moyennes, paysans et ruraux. Être un enfant, une mère, une femme, un homme, un couple, une famille en 1900 ; c’est rencontrer pour les plus modestes la première image de soi et de ce point de vue ce fonds photographique est un merveilleux vivier d’étude sociologique que le service des archives tentera de mettre en valeur et d’analyser.