Comme des moulins à Vian

Rencontre autour de la vie, les textes et les chansons de Boris Vian.

La vie de Boris Vian ressemble à un morceau de jazz…

Guillaume et sa clarinette font un clin d’oeil au trompettiste qu’était Boris…

Lors de cette heure vingt de spectacle ce sont également tous les contemporains et amis de Boris Vian qui sont évoqués. De Salvador à Gréco en passant par Gainsbourg.

Dans cette alternance de textes ciselés par Bernard qui a trempé sa plume dans une inspiration et un style vianesque et de chansons interprétées tantôt avec tendresse, tantôt avec lyrisme par Agnès et Guillaume, le spectateur voyage dans le temps, les souvenirs et les émotions. Cette émotion qui atteint plusieurs fois son paroxysme lorsque les chants et les textes se collent, se superposent, s’enchaînent.

Et puis, soudain, les interprètes s’effacent, pour laisser la place à une archive sonore qui fait briller les yeux du public et les étoiles que sont les artistes disparus aux résonances éternelles.

Tous les registres de Boris étaient au rendez-vous et lui aussi bien présent sur scène dans une interprétation remarquable du trio et un texte magnifique de Bernard Sorbier