Commedia dell’arte : « Le Barbier de Séville »

Entre sérénades, complots, déguisements, coups de scène, pantalonnades et arlequinades, six comédiens vont rafraîchir les nuits torrides d’Espagne.

Séville: olé ! Mais sous le soleil d’Espagne, l’ombre du vieux Don Bartolo plane sur Rosine, sa jeune pupille, qu’il voudrait épouser grâce à la complicité du sinistre Don Basile. C’est compter sans Lindore (en réalité le Comte D’Almaviva), amant de Rosine et bien décidé à engager bataille, épaulé par Figaro, le rusé barbier de Séville.

Mirandolina et compagnie

Distribution : Soizic de la Chapelle, Franck Dafour, Thibaut Kizirian, Gwennaël Mélé, Alberto Nason, Olivia Nason-Labate

Mise en scène : Alberto Nason

Costumière : Caroline Dumoutier

Buvette et food truck à partir de 18h30 et après le spectacle

Réservation foodtruck Poké Kokoro au 07 44 74 41 02

En cas d’intempérie, le spectacle aura lieu à La Salle, rue Honorius Valentin.