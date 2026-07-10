Commedia dell’arte : « Le Barbier de Séville »

Séville: olé ! Mais sous le soleil d’Espagne, l’ombre du vieux Don Bartolo plane sur Rosine, sa jeune pupille, qu’il voudrait épouser grâce à la complicité du sinistre Don Basile. C’est compter sans Lindore (en réalité le Comte D’Almaviva), amant de Rosine et bien décidé à engager bataille, épaulé par Figaro, le rusé barbier de Séville.
Mirandolina et compagnie
Distribution : Soizic de la Chapelle, Franck Dafour, Thibaut Kizirian, Gwennaël Mélé, Alberto Nason, Olivia Nason-Labate
Mise en scène : Alberto Nason
Costumière : Caroline Dumoutier
Buvette et food truck à partir de 18h30 et après le spectacle
Réservation foodtruck Poké Kokoro au 07 44 74 41 02
En cas d’intempérie, le spectacle aura lieu à La Salle, rue Honorius Valentin.