Théâtre

Commedia dell’arte : « Le Barbier de Séville »

Entre sérénades, complots, déguisements, coups de scène, pantalonnades et arlequinades, six comédiens vont rafraîchir les nuits torrides d’Espagne.

Commedia dell’arte : « Le Barbier de Séville »
Le 05/08/2026 20:00

Place de l'église 26230 Valaurie Tél. 06 33 30 64 46

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Payant

Séville: olé ! Mais sous le soleil d’Espagne, l’ombre du vieux Don Bartolo plane sur Rosine, sa jeune pupille, qu’il voudrait épouser grâce à la complicité du sinistre Don Basile. C’est compter sans Lindore (en réalité le Comte D’Almaviva), amant de Rosine et bien décidé à engager bataille, épaulé par Figaro, le rusé barbier de Séville.

Mirandolina et compagnie

Distribution :  Soizic de la Chapelle, Franck Dafour, Thibaut Kizirian, Gwennaël Mélé, Alberto Nason, Olivia Nason-Labate
Mise en scène : Alberto Nason    
Costumière : Caroline Dumoutier 

Buvette et food truck à partir de 18h30 et après le spectacle
Réservation foodtruck Poké Kokoro au 07 44 74 41 02

En cas d’intempérie, le spectacle aura lieu à La Salle, rue Honorius Valentin.