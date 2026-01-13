Commémoration des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné

A l’occasion de la commémoration des 400 ans de la naissance de Mme de Sévigné, l’association Les Amis de Colophon à Grignan organise une journée lectures, atelier d’écriture, conférence et rencontre littéraire autour de sa vie et de sa correspondance.

? 10h00

Départ de la maison du Bailli pour une Balade-lecture d’une sélection de lettres de Mme de Sévigné, lues par une comédienne, en passant par les lieux qu’elle affectionnait particulièrement à Grignan.

? 12h00

Pause méridienne autour d’un repas concocté à partir de recettes du XVII° siècle.

? 14h

Atelier d’écriture » Lettre à ma mère » animé par Anne-Marie Liautard.

? 16h00

Conférence sur l’histoire des » femmes dans la société des XVII° et XVIII° siècles » par Jean Claude Vangierdegom.

? 18h30

Rencontre littéraire en présence de Geneviève Haroche-Bouzinac pour son livre » Madame de Sévigné « , une femme et son monde au Grand Siècle, paru chez Flammarion et prix Goncourt de la biographie 2024.

? 20h00

Verre de l’amitié