Commémoration des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné

? 10h00
Départ de la maison du Bailli pour une Balade-lecture d’une sélection de lettres de Mme de Sévigné, lues par une comédienne, en passant par les lieux qu’elle affectionnait particulièrement à Grignan.
? 12h00
Pause méridienne autour d’un repas concocté à partir de recettes du XVII° siècle.
? 14h
Atelier d’écriture » Lettre à ma mère » animé par Anne-Marie Liautard.
? 16h00
Conférence sur l’histoire des » femmes dans la société des XVII° et XVIII° siècles » par Jean Claude Vangierdegom.
? 18h30
Rencontre littéraire en présence de Geneviève Haroche-Bouzinac pour son livre » Madame de Sévigné « , une femme et son monde au Grand Siècle, paru chez Flammarion et prix Goncourt de la biographie 2024.
? 20h00
Verre de l’amitié