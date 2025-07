Compagnie Ancolie : L’Appel

Être à soi et aux autres, distinguer notre part d’humanité de nos élans animaux, retrouver la primitivité de nos joies et de nos colères. Effacer les limites et les horizons tangibles, s’engouffrer dans le cercle, renouer avec le folklore de nos fêtes et de nos imaginaires. Il est temps, de partir au galop, de déployer nos ailes, de voler au-dessus des eaux, de répondre à l’appel.

Par le mélange entre théâtralité, danse contemporaine et danses de caractère, ce spectacle vous invite à partager un moment joyeux et intense inspiré de l’esprit des bals traditionnels.

Retrouvez-nous également lors du Cercle Ambulant, un temps festif pour partager et s’initier aux danses circassiennes issues du folklore écossais. Accessible à toutes et tous sans prérequis !

Il y aura une buvette et un apéro sur place.