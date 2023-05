Compagnie du Bisse spectacles

Chorale de l’Ecole de musique intercommunale Livron-Loriol

avec FABIENNE CONSTANTIN-GELAS,ET LA TROUPE DES TRETEAUX DU BISSE.

Auteur :Lesage 1668 – 1747

Romancier et auteur dramatique, Alain-René Lesage est l’un des premiers écrivains à vivre de sa plume,, Auteur de Histoire de Gil Blas de Santillane, Diable boiteux. Lesage est considéré comme le père du roman réaliste. Son réalisme est d’une richesse inépuisable, restituant des faits, des gestes, des scènes pris sur le vif de la vie quotidienne, mais aussi rendant sensible tout un climat idéologique propre à la première moitié du XVIIIe siècle. Au théâtre, il est le véritable créateur du style » forain » sur les théâtres privés des foires parisiennes et ne fait qu’une carrière incidente au Théâtre-Français, avec trois pièces, dont Turcaret. Auteur de comédies, il brise, sous le masque de la farce, le tabou implicite de la scène française qui disait que chacun aimait dans sa classe sociale : il va ainsi plus loin que les travestissements sociaux sans risque de Marivaux ou le » droit du seigneur » de Beaumarchais.