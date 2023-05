Compagnie du Bisse spectacles

17 mai à Aix en Provence

26 mai, 2 et 16 juin au Bisse à Mirmande

Auteur : Nikolai Gogol 1809-1852

Nikolai Gogol, né à Sorotchinstsy en Ukraine est un romancier et nouvelliste dramaturge et critique littéraire russe.

Le journal d’un fou : Poprichtchine est fonctionnaire à Saint Petersbourg. Pathétique et absurde, ce héros est à la fois furieux, triste, tendre; journal intime, mais récit fantastique empreint de théâtralité.