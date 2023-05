Compagnie du Bisse spectacles

Nicolas Machiavel (1469-1527) est un humaniste florentin de la Renaissance; théoricien politique, il a été pendant 14 ans fonctionnaire de la ville de Florence pour laquelle il a effectué plusieurs missions diplomatiques (papauté, cour de France) et il a observé ainsi la mécanique du pouvoir et les jeux des ambitions concurrentes.

Les leçons de Machiavel sont importantes, au delà du politique. Il décrit un monde contingent, où la place de la volonté et l’agir humain sont décisives. L’homme n’est jamais condamné et dispose de moyens pour dépasser la fatalité et le hasard : sa liberté.