Lors de cette régate, des courses contre la montre sur l’Isère, en équipages de 4 ou 8 compétiteurs auront lieu sur des distances de 3 à 6 km. 700 rameurs de 15 ans et plus sont attendus. Les courses seront visibles depuis la voie verte au départ de la base d’aviron, les arrivées se faisant avant le barrage.
Une belle occasion de découvrir l’aviron dans un site privilégié. Une petite restauration est proposée sur place.
Compétition régionale d’aviron
L’aviron Romanais Péageois organise une compétition régionale d’aviron à la base Fenestrier de Romans-sur-Isère. Les clubs de la ligue Auvergne Rhône-Alpes seront présents.
