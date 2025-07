COMPLET – La Nuit des Étoilés – Valence en Gastronomie Festival

La Nuit des Étoilés se décline cette année encore en deux soirées inoubliables ! 20 maisons gastronomiques de Drôme et d’Ardèche, étoilées et étoiles montantes, vous préparent des moments culinaires exceptionnels.

Mets accompagnés des Crus prestigieux des Côtes du Rhône et des bulles de la Maison Jaillance.

La Nuit des Étoilés sur 2 soirées

Née en 2021, la Nuit des Étoilés est la promesse de découvrir les plus grandes maisons gastronomiques de Drôme et d’Ardèche, au cours d’une soirée magique en 10 étapes. Devant le succès de l’événement et la demande croissante de notre public, nous avons décidé de faire évoluer l’événement.

Cette année encore, nous organisons donc deux Nuits des Étoilés !

Pour l’occasion, nous avons demandé aux maisons étoilées d’identifier des « étoiles montantes », qui pourront bientôt, d’après elles, accéder à l’étoile. Pour le public, c’est l’opportunité de découvrir en exclusivité les étoilés de demain !

A chaque soirée, ses chefs étoilés et ses étoiles montantes. Nous vous invitons à consulter la liste des chefs présents chaque soir et à choisir selon vos goûts, vos envies, votre curiosité.

ATTENTION : chaque Nuit est un événement à part entière. Un billet pour la Nuit du jeudi ne vaut pas pour la Nuit du vendredi et inversement.