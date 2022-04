Concerférence -Introduction à la musique médiévale

Le Festival »Art et Foi » de cette année laissera une large place aux musiques anciennes et médiévales, c’est pourquoi Jean-Paul Finck a tenu à proposer aux auditeurs de ces concerts un moment de découverte dédié à cet âge dit »moyen » qui a duré près de dix siècles…

Musiques liturgiques, du chant bysantin au chant dit »grégorien », compositions de trouvères, troubadours et Minnesänger, musiques de danse et contrafactures profanes, feront l’objet d’une présentation chronologique brièvement commentée par Jean-paul Finck, chanteur, instrumentiste et musicologue pour la circonstance.