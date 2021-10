Concert avec le groupe de danse Ara et Anahit de Valence, les élèves de duduk du Conservatoire et l’orchestre traditionnel de Vardenis et le groupe de danse Sassoun de Vardenis en Arménie.

Vardenis, ville partenaire de Romans, dans le cadre de la politique de Coopération Solidarité.

1 Projet culturel en partenariat entre la région AURA et l’Arménie a permis la création – grâce à l’association France-Achtarack-Arménie et le Conservatoire de Valence Roman Agglo – d’une Académie de musique franco-arménienne à Valence.

Le conservatoire de Valence Romans Agglo possède la seule et unique classe de Duduk en France et en Europe.