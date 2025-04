Avec des Artistes qui sont aussi cyclistes et qui viennent faire escale à La Mine d’art- Dieulefit dans le cadre d’une tournée musicale à vélo. Ce concert mêle trois projets de composition solo Estiv, MEDUZ et Aubinus.

Un concert spécial le Mercredi 30 avril

Avec des Artistes qui sont aussi cyclistes

??? ??? et qui viennent faire escale à La Mine d’art- Dieulefit dans le cadre d’une tournée musicale à vélo.

En partant de Matheysine et Trièves, en passant par le Buëch, pour finir dans la Drôme !

Ce concert mêle trois projets de composition solo Estiv, MEDUZ et Aubinus.

De la chanson à texte au pop/rock, folk, blues ils nous emmèneront dans un univers poétique, enivrant et joyeux. Le concert démarre à 19h30

Entrée libre un chapeau sera passé pour les artistes