Tarant3lla fait vibrer les traditions du Sud de l’Italie en les propulsant dans un univers sonore plus actuel. Porté par le tambourin, véritable protagoniste rythmique, le quatuor explore les rythmes de la Calabre, de la Sicile, de Naples et des Pouilles, en les fusionnant avec des textures électro-acoustiques puissantes et envoûtantes. Au coeur de cette exploration sonore, cinq instruments emblématiques et réinventés : le tambourin, la guitare, l’accordéon, la mandoline et la guitariole, instrument hybride entre guitare et violoncelle. Chacun mêle son acoustique et traitement électronique dans une fusion vibrante entre tradition et modernité. Les voix, parfois douces, parfois sauvages, tissent des passerelles entre les chants anciens et modernes dans un mélange de compositions originales et de morceaux traditionnels revisités.
Concert à danser – Tarant3lla et Chu Chi Cha
Le Théâtre les Aires vous a concocté une soirée à danser, joyeuse et colorée, pour se donner de l’énergie au creux de l’hiver !
